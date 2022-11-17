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НовостиПолитика17 ноября 2022 15:41

Порошенко рассказал о письме с предупреждением Зеленскому перед началом спецоперации России

Экс-глава Украины сообщил об этом в беседе с российскими пранкерами
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Петр Порошенко

Петр Порошенко

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал российским пранкерам, представившимся экс-послом США в России Майклом Макфолом, что в январе этого года послал Владимиру Зеленскому письмо, в котором описал возможные угрозы для Украины в связи с Чернобыльской АЭС, а также предлагал договориться с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

"В первые дни этого года,.. я отправил Зеленскому письмо приватного характера… В нем я объяснил, насколько опасна Чернобыльская АЭС, и как нам следует закрыть ЧАЭС, потому что это совершенно точно опасно для Киева...”, - сказал Порошенко.

Также политик в беседе с российскими пранкерами, которые представились экс-послом США в России Майклом Макфолом, признал превосходство РФ над Украиной в вооружении, а также заявил, что ВСУ нечем защищаться от ударов с воздуха.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Джорджа Буша-младшего.