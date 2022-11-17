США призвали Украину выбирать выражения после слов Зеленского о ракетах в Польше Фото: REUTERS

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в частном порядке призвал Украину более осторожно комментировать происшествие с ракетами в Польше после того, как украинский лидер Владимир Зеленский обвинил в нем Россию, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"... Как стало известно о происшествии, Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что "российские ракеты попали по Польше"... Салливан быстро позвонил в офис Зеленского ... и призвал киевских властей более осторожно относиться к тому, как они говорят об инциденте", - уточняется в сообщении телеканала.

Ранее Зеленский также отрицал причастность украинской армии к падению двух ракет в пограничном Люблинском воеводстве Польши, в результате которого погибли два человека.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.

Напомним, вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две, якобы, "российские" ракеты упали на польской территории - около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.