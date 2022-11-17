Центробанк сообщил о временном дефиците валютной ликвидности в начале октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России в начале октября 2022 года возник дефицит валютной ликвидности, однако сейчас специалистам удалось благополучно стабилизировать ситуацию, сообщается в материалах Центробанка РФ.

- Риск расширения санкций и отток валютных обязательств привели к образованию дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке. ... К концу месяца ситуация стабилизировалась благодаря постепенному увеличению предложения валюты, - сказано в документах регулятора.

При этом объясняется, что возникновение дефицита произошло из-за одновременного увеличения спроса и снижения предложения валюты.

Напомним, в конце августа этого года стало известно, что российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности. Такое мнение высказали аналитики Райффайзенбанка. Также отмечалось, что запас валютной ликвидности полностью истощился еще в июле. Этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным.