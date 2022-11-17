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НовостиЭкономика17 ноября 2022 16:30

Центробанк вводит комиссию для банков за трансграничный перевод физлицами по СБП с 19 декабря 2022 года

Что касается зачисления, то при такой операции банкам не придется платить комиссию
София ГОНЧАРОВА
Центробанк вводит комиссию для банков за трансграничный перевод физлицами по СБП с 19 декабря 2022 года

Центробанк вводит комиссию для банков за трансграничный перевод физлицами по СБП с 19 декабря 2022 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центробанк России принял решение установить для банков свою комиссию за трансграничный перевод физических лиц в рамках системы быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в материалах на сайте регулятора.

Теперь с 19 декабря 2022 года банкам нужно будет платить за такую операцию 6 рублей вне зависимости от суммы перевода.

- Тарифы на услуги Банка России в сервисе СБП ...при трансграничном переводе денежных средств физлицами в пользу физлиц ... с 19 декабря 2022 года: тариф за списание денежных средств со счета клиента-плательщика - 6,00 рублей, - сообщается в документе.

Однако, что касается зачисления, то при такой операции банкам не придется платить комиссию.

Ранее депутат ГД Ярослав Нилов в письме на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной писал, что в системе быстрых платежей следует отменить комиссию и лимит для физических лиц на переводы между своими счетами в разных банках. Депутат аргументировал предложение тем, что в период масштабных антироссийских санкций граждане России стали чаще переводить средства на свои счета в других банках.