Наталья Орейро может приехать в Россию до конца 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда сериала «Дикий ангел», актриса Наталья Орейро, может уже до конца 2022 года приехать в Россию на съемки нового проекта. Она согласилась принять участие в съемках картины «Письмо Деду Морозу». Работа на площадке начнется уже в ноябре, а картина выйдет в прокат в 2024 году. Об этом «Абзацу» рассказал режиссер картины Кирилл Кузин.

Уговорить звезду на съемки было непросто, но, ознакомившись со сценарием, она дала добро.

- И сценарий, и опытные продюсеры, поэтому, наверное, удалось получить согласие Натальи, - делится он.

А вот раскрывать детали сценария, режиссер не стал, это запрещено по условиям контракта.

Но ранее стало известно, что фильм расскажет историю взрослого мужчины, который еще в детстве написал письмо Деду Морозу. Многое уже забылось, но тут все детские пожелания начали сбываться, переворачивая с ног на голову жизнь мужчины.

В проекте согласились участвовать Риналь Мухаметов, Дмитрий Назаров и Надежда Михалкова