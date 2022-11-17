Наталья Орейро может приехать в Россию до конца 2022 года
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Звезда сериала «Дикий ангел», актриса Наталья Орейро, может уже до конца 2022 года приехать в Россию на съемки нового проекта. Она согласилась принять участие в съемках картины «Письмо Деду Морозу». Работа на площадке начнется уже в ноябре, а картина выйдет в прокат в 2024 году. Об этом «Абзацу» рассказал режиссер картины Кирилл Кузин.
Уговорить звезду на съемки было непросто, но, ознакомившись со сценарием, она дала добро.
- И сценарий, и опытные продюсеры, поэтому, наверное, удалось получить согласие Натальи, - делится он.
А вот раскрывать детали сценария, режиссер не стал, это запрещено по условиям контракта.
Но ранее стало известно, что фильм расскажет историю взрослого мужчины, который еще в детстве написал письмо Деду Морозу. Многое уже забылось, но тут все детские пожелания начали сбываться, переворачивая с ног на голову жизнь мужчины.
В проекте согласились участвовать Риналь Мухаметов, Дмитрий Назаров и Надежда Михалкова