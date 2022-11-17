Уполномоченный РФ при ЕСПЧ Лаптев заявил, что Россия не намерена выполнять решение гаагского суда по делу о крушении MH17 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первый уполномоченный при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Павел Лаптев сообщил, что Россия не должна будет выполнять решение гаагского суда по делу о крушении самолета MH17 на Украине в 2014 году.

По его словам, в данном деле "вагон и маленькая тележка" нестыковок. В частности Лаптев указал на то, что на обломках ракеты комплекса "Бук", обнаруженных на месте крушения боинга, номер заканчивался на цифры 7379, что указывало на ее принадлежность Украине. Однако даже этот факт судом не был учтен, пишет ТАСС.

17 ноября судья огласил вердикт по делу о крушении "Боинга", выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого в Донбассе 17 июля 2014. Суд постановил, что лайнер был сбит ЗРК "Бук" со стороны Первомайского.

При этом суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17. В тот же день судья заочно приговорил к пожизненному заключению россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Они признанными виновными в крушении боинга MH17. При этом суд признал невиновным россиянина Олега Пулатова по делу о крушении самолета MH17. Также он отклонил требование стороны обвинения поместить его в тюрьму.

Как писал сайт KP.RU, что Россия не была допущена до расследования инцидента. Но даже несмотря на это РФ с самого начала была готова сотрудничать. Более того, Москва сама предоставляла следствию необходимую информацию, а в самой России даже были проведены моделирование ситуации и технические эксперименты. Однако многочисленные доводы со стороны РФ показались следствию неубедительными.