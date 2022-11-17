Премьер Британии Сунак заявил, что Россию невозможно исключить из G20 Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объяснил британским парламентариям, почему Россию невозможно исключить из состава "Большой двадцатки" (G20).

По его словам, прежде всего, важно понимать, что G20 отличается от G7 ("Большой семерки").

- (G20) - более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию (из G20), - заявил Сунак, комментируя соответствующий вопрос парламентария.

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказывал мнение, что надеется на исключение России из "Большой двадцатки" (G20) из-за решения властей страны приостановить участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе.

Позже аналитик Александр Асафов сообщил, что в ближайшее время исключение России из "Большой двадцатки" не произойдет несмотря на поступающие призывы. По его словам, речь об исключении РФ идет уже не первый день и даже не первый год.