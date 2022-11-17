Автоэксперт дал советы, как не попасть в ДТП на летней резине в снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалист по обслуживанию и ремонту автомобилей Руслан Кирьянов дал советы автомобилистам, которые не успели переобуть резину. На дорогах становится скользко, и погода поменялась к зиме.

В таком случае, стоит позаботиться о зимней резине, а пока подходящих колес нет, нужно стараться не делать на дороге резких движений.

Входить в повороты нужно плавно, также тормозить и газовать, чтобы колеса не скользили по дорожному покрытию.

Если же машину снесло с дороги, то не стоит сразу начинать газовать, чтобы выехать. Нужно убедиться, что все жидкости на месте.

- Загляните под капот, убедитесь, что не получено никаких пробоин. На летней резине будет выбраться не так просто, так что лучше иметь под рукой контакты эвакуатора, - отметил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Тем временем, синоптик Роман Вильфанд спрогнозировал много снега и гололедицу в Москве и Подмосковье. Несмотря на то, что сейчас еще середина ноября, в регионе установилась зимняя погода.

В ночь на пятницу прогнозируется усиление ветра до 15-17 метров секунду, температура воздуха составит от -5 до -10 градусов.

- Сочетание ветра и снега обусловит метель. Все удовольствия — гололедица, метель, заносы на дорогах, - сказал он телеканалу "360".

Вероятность заносов и гололеда сохранится. Однако в воскресенье возможен снег, благодаря чему льда на дорогах уже может не быть, сообщает "Москва 24".