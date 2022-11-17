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НовостиЭкономика17 ноября 2022 17:51

В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга

Деятельность по майнингу цифровых валют в России сейчас активно развивается, однако на законодательном уровне ее регулирования до сих пор нет
София ГОНЧАРОВА
В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга

В Госдуму внесли законопроект о регулировании майнинга

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа депутатов от разных фракций внесла в Государственную думу РФ проект закона, который предлагает регулировать майнинг. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как заявил председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков, деятельность по майнингу цифровых валют в России сейчас активно развивается, однако на законодательном уровне ее регулирования до сих пор нет. Его слова пресс-служба комитета по финрынку.

Также проект предусматривает определенные требования к деятельности физических и юридических лиц, которые осуществляют майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула. Предполагается, что требования будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с ЦБ. Что касается контроль за данной сферой, то ее предлагается осуществлять федеральному органу исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России опубликовал свои предложения по регулированию рынка криптовалюты в стране. В частности предлагается запретить ее майнинг, обмен и обращение, блокировать операции по ее продажи за реальные деньги и запретить банкам вкладываться в "крипту".