Haaretz: Израиль после давления США согласился профинансировать поставки "стратегических материалов" на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израиль после давлению со стороны США согласился профинансировать поставки на Украину "стратегических материалов", сумма такой помощи исчисляется несколькими миллионами долларов. Об этом ноября сообщает израильская газета Haaretz

Отмечается, что американские представители несколько недель назад обратились к властям Израиля с настойчивой просьбой присоединиться к усилиям стран НАТО и Запада по оказанию помощи Киеву.

В частности, США хотели уговорить Израиль поставить украинской стороне системы противовоздушной обороны, несмотря на то, что в Иерусалиме неоднократно официально отвергали эту возможность. В итоге стороны пришли к договоренности, что вместо этого Израиль "профинансирует стратегические материалы" для Незалежной, отмечается в публикации издания.

Напомним, месяцем ранее Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не поставляла Украине никакого оружия, ограничившись гуманитарной помощью. Слова главы оборонного ведомства прозвучали в ответ на предупреждение зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. При этом правительство Израиля заявляла о готовности помогать Украине, но при этом соблюдать границы красных линий на Ближнем Востоке, исходя из соображений собственной безопасности