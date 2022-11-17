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НовостиПолитика17 ноября 2022 18:31

Военный обозреватель Литовкин спрогнозировал, как зима изменит ход спецоперации

По его мнению, ждать перемирия пока не стоит
Елена АКИМОВА
Военный обозреватель Литовкин спрогнозировал, как зима изменит ход спецоперации

Военный обозреватель Литовкин спрогнозировал, как зима изменит ход спецоперации

Фото: Александр КОЦ

Военный обозреватель Виктор Литовкин спрогнозировал, как наступление холодов повлияет на ход спецоперации. А еще рассказал, как солдаты будут выживать в условиях холодов.

Виктор Литовкин отмечает, что в окопах жгут костры, греются у печей, плюс теплая одежда, в которой будет комфортно.

- А вот с отсутствием электричества будут проблемы. Нельзя подзарядить аккумуляторы, нет связи, нет системы управления. И вот это уже повлияет на ведение боевых действий, – рассуждает эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ждать перемирия из-за начинающейся зимы точно не стоит. Она же не станет основанием, чтобы Запад отказался накачивать Украину оружием.

- Для перемирия требуется две стороны, если одна не собирается заключать мир на предложенных условиях, то прекращения боевых действий не будет, - отмечает он.

Единственное условие для мира – это подписание капитуляции на российских условиях. Но рассчитывать на это в ближайшее время не приходится. Пока США не дадут Киеву сделать такой шаг.

- США ведет борьбу на Украине жизнями украинцев ради разорения России, разобщения и разделения нашего государства, - заключил эксперт.

На Украине заговорили о замедлении боевых действий грядущей зимой. Это может быть связано с вероятным снижением выделения средств со стороны США, передает телеканал "360".

В США тоже говорят о замедлении темпов спецоперации, это может дать окно для возобновления мирных переговоров, пишет газета "Известия".