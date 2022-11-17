Военный обозреватель Литовкин спрогнозировал, как зима изменит ход спецоперации Фото: Александр КОЦ

Военный обозреватель Виктор Литовкин спрогнозировал, как наступление холодов повлияет на ход спецоперации. А еще рассказал, как солдаты будут выживать в условиях холодов.

Виктор Литовкин отмечает, что в окопах жгут костры, греются у печей, плюс теплая одежда, в которой будет комфортно.

- А вот с отсутствием электричества будут проблемы. Нельзя подзарядить аккумуляторы, нет связи, нет системы управления. И вот это уже повлияет на ведение боевых действий, – рассуждает эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ждать перемирия из-за начинающейся зимы точно не стоит. Она же не станет основанием, чтобы Запад отказался накачивать Украину оружием.

- Для перемирия требуется две стороны, если одна не собирается заключать мир на предложенных условиях, то прекращения боевых действий не будет, - отмечает он.

Единственное условие для мира – это подписание капитуляции на российских условиях. Но рассчитывать на это в ближайшее время не приходится. Пока США не дадут Киеву сделать такой шаг.

- США ведет борьбу на Украине жизнями украинцев ради разорения России, разобщения и разделения нашего государства, - заключил эксперт.

На Украине заговорили о замедлении боевых действий грядущей зимой. Это может быть связано с вероятным снижением выделения средств со стороны США, передает телеканал "360".

В США тоже говорят о замедлении темпов спецоперации, это может дать окно для возобновления мирных переговоров, пишет газета "Известия".