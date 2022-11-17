ФСБ утвердила перечень сведений, которые могут быть использованы против безопасности России Фото: Олег ЗОЛОТО

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России утвердила новый перечень сведений, которые могут быть использованы против безопасности страны в случае их получении иностранными источниками. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данный приказ вступит в свою силу с 1 декабря 2022 года. В документе все сведения делятся на военные, не содержащие гостайну, и военно-производственные, не содержащие гостайну. Всего в перечень состоит из 61 пункта.

Среди них - сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск, а также о преступлениях в армии и ее моральном состоянии.

Годом ранее ФСБ утвердила приказ с перечнем данных, которые не содержат гостайну, но которые запрещено передавать третьим странам. Лица, передающие входящую в данный перечень информацию, могут быть признаны иностранными агентами.