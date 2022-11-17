Глава МИД Венгрии обвинил в лицемерии инициаторов санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Европейский союз сосредоточиться не на принятии нового пакета антироссийских санкций, а предпринять необходимые меры для устранении последствий предыдущих восьми. Об этом он заявил на встрече с румынским коллегой Богданом Ауреску.

Венгерский дипломат напомнил, что на заседании совета МИД ЕС, которое состоялось накануне, "некоторые коллеги" заявили, что ЕС никогда не надеялся остановить конфликт на Украине с помощью санкций.

- Тогда вопрос: а чего мы ждали? Какова цель (санкций)? Зачем мы это делаем?... Я думаю, что здесь есть большая доля лицемерия, - задался вопросом венгерский Сийярто, указав на то, что от введенных ограничений страдает экономика Европы, пишут РИА Новости.

Политик также добавил, что сейчас "санкции намного более болезненны для нас, чем для тех, против кого они вводились".

Днем ранее глава МИД Венгрии заявлял, что ЕС долго не выдержит санкционную политику против России. В Будапеште полагают, что рано или поздно Европа обязательно откажется от антироссийских санкций.