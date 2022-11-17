Wall Street Journal: Слова генерала Милли о переговорах Москвы и Киева напугали США Фото: REUTERS

Недавнее заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом бросило вызов официальной позиции Вашингтона. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

- Сейчас в Штатах есть риск идеального военно-гражданского шторма ... Стратегические инстинкты генерала Милли столь же тусклы, сколь ярки его политические амбиции, - отмечается в публикации.

При этом автор отмечает, что генерал Милли как опытный политик обладает "уникально широким влиянием". А учитывая возросшую недавно в Америке тенденцию к переходу отставных военных офицеров в высшие эшелоны правительства может привести к власти еще больше людей, чье мнение будет идти вразрез с позицией Белого дома.

Днем ранее Милли заявлял, что зимой темпы боевых действий на Украине, вероятнее всего, снизятся. В результате это может дать возможность для урегулирования ситуации путем переговоров, предположил он.

Незадолго до этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отверг возможность замораживания конфликта с Россией на зиму, заявив, что перед украинскими войсками стоит задача продолжить освобождение страну.

Тем временем, авторы статьи в американской газете New York Times считают, что вероятная приостановка боевых действий на Украине на фоне зимы может продлиться до полугода.