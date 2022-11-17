Глава МИД Венгрии посоветовал "уйти в отставку" лидерам, поддержавшим антироссийские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нормальной реакцией для лидеров, которые выражают поддержку антироссийским санкциям и разрушают тем самым экономику Европейского союза, следовало бы уйти в отставку. Об этом он рассказал во время своего выступления на мероприятии "Скажем санкциям нет!".

По словам Сийярто, ЕС задумал вводить против РФ новые санкции только для того, чтобы оправдать свои предыдущие ошибочные решения.

- Тогда лидеры, которые поддержали санкции, должны были бы выйти вперед, сказать, что из-за них европейская экономика приблизилась к рецессии, и уйти в отставку, - отметил чиновник.

Также Петер Сийярто призвал Европейский союз сосредоточиться не на принятии нового пакета антироссийских санкций, а предпринять необходимые меры для устранении последствий предыдущих восьми.

А накануне политик выражал мнение, что ЕС долго не выдержит санкционную политику против России. В Будапеште полагают, что рано или поздно Европа обязательно откажется от антироссийских санкций.