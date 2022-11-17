Синоптик Тишковец пообещал москвичам солнечную погоду в выходные Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве и Московской области на этих выходных изменится погода. Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в субботу и воскресенье будет солнечно, а количество осадков снизится.

- В субботу утром пройдет кратковременный снег. Но уже в течение дня погода улучшится, на улице выглянет солнце, обойдется без существенных осадков, - сказал синоптик РИАМО.

Что касается ветра, то ожидается, что его скорость будет в пределах 3-8 м/с. Ночью на территории Москвы температура воздуха опустится до -4 ... -6 градусов, а в регионе - до -3... -8 градусов.

В субботу в дневные часы столице столбик термометра будет варьироваться от -1 до -3 градусов, в области - до -5 градусов. В последний день недели москвичей ждет облачная погода, но с прояснениями. также метеоролог предупредил о кратковременных осадках.