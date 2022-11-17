Среднестатистической московской семье нужно 15 лет, чтобы накопить на квартиру без ипотеки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты посчитали, сколько лет нужно копить деньги среднестатистической московской семье, чтобы купить жилье в новостройке без ипотечного кредита.

Эксперты компании «Миэль» проанализировали цены на московскую недвижимостью. По общепринятым нормам жилье считается доступным, если накопить на него можно за три года. Но в Москве достичь этого показателя у среднестатистической семьи не выйдет. Цены на недвижимость в столице выше, так что копить придется дольше.

А именно - целых 15 лет. Именно за столько времени семья сможет набрать на однушку в 38 квадратных метров в новостройке без ипотеки.

В расчете аналитики учитывали среднюю зарплату в столице в 93 тысячи рублей, за минусом прожиточного минимума в 23,5 тыс. рублей. Но такой метод не учитывает инфляцию, расходы на Однако такой метод подсчета не учитывает инфляцию, расходы на аренду, транспорт, медицину, отдых и многие другие траты, сообщает сайт "Новые известия".