У большинства россиян, уехавших из-за мобилизации, не рассчитали денежные запасы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Большинство россиян, уехавших из России со стартом мобилизации, признались, что не рассчитали денежные запасы и находятся в зоне риска из-за отсутствия сбережений.

Опрос показал, что каждый пятый не имеет существенных сбережений. 50% могут рассчитывать, что им хватит денег на 6 месяцев. И лишь 30% смогли создать хорошую финансовую подушку и теперь не нуждаются.

- Таким образом, 70% россиян испытывают финансовые трудности, - говорит «Газете.Ru» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Если говорить об источниках заработка, то те, кто его имеют, в 40% случаев рассчитывают на постоянную зарплату, либо доход от вкладов, инвестиционного пакета.

На фоне того, что 59% респондентов в перспективе планируют получать пассивный доход, россияне теперь активно интересуются курсами на тему финансов. В октябре интерес к таким продуктам вырос на 35%. Причем большинство заявок поступают из-за рубежа.

Тем временем, спрос на кредиты со стороны граждан в конце сентября и октябре упал на 10–25%, узнали «Известия». Такая тенденция нетипична для этого периода — обычно с начала осени и до конца года количество заявок на займы, наоборот, растет.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил заморозить активы российских бизнесменов и глав корпораций, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, пишет RT.