В Совете Федерации разработают меры поддержки для мобилизованных российских бизнесменов

В Совфеде РФ придумают, как помочь бизнесменам, попавшим под частичную мобилизацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации в настоящее время работает над инициативами о мерах поддержки для мобилизованных бизнесменов в виде отсрочки для оформления доверительного управления, налоговых льгот и помощи с кредитами.

Информацию об этом распространил член верхней палаты отечественного парламента Вячеслав Тимченко.

"Это могут быть такие меры, как отсрочка с момента получения повестки на какой-то промежуток времени, чтобы человек мог сделать доверительное управление или переоформить бизнес на близкого родственника либо на доверенное лицо. Речь может идти и о снижении нагрузки по налогообложению, льготах, решению вопросов по кредитованию", - рассказал российский сенатор в интервью информационному агентству ТАСС.

Тимченко сообщил, что данные предложения по мерам поддержки для мобилизованных российских предпринимателей парламентарии РФ могут подробно обсудить по существу уже в самое ближайшее время: сенатор уверен, что хотя бы некоторые из такого рода инициатив в итоге будут одобрены и официально приняты.