Назван вес самого маленького малыша, рожденного в Подмосковье в 2022 году Фото: Олег УКЛАДОВ

2022 год постепенно движется к концу, и все начинают подводить первые итоги уходящего. В роддомах Московской области проанализировали рождаемость и определили вес самого маленького малыша, появившегося на свет в этом году.

Кроха весил всего 410 граммов, но малыша, с экстремальной массой тела, удалось выходить. Об этом рассказала первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова. Всего медики региона к середине ноября выходили свыше 200 подобных младенцев и спасти более 2,2 тысяч детей, появившихся на свет раньше срока.

За такими малышами нужен особый уход. Первые недели, а порой и месяцы своей жизни, они проводят в специальном оборудовании, где созданы тепличные условия. Малыш имеет возможность окрепнуть, а его органы начинают работать без помощи медицинской техники.

- Более 205 малышей были с экстремально низкой массой тела — менее 1000 граммов. А самый маленький, весом в 210 граммов, уже выписан домой. Он появился на свет в Московском областном перинатальном центре, — сказала Стригункова NEWS.ru.

Кстати, благодаря процедуре ЭКО в регионе в 2022 году родилось в более тысячи детей.