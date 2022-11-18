Медицинский туризм стал более востребованным у россиян в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году медицинский туризм стал более востребованным серди россиян. К такому выводу после изучения статистики пришли эксперты гостиничной сети AZIMUT Hotels.

Согласно результатам, загрузка почти всех санаториев суббренда AZIMUT Здоровье в этом году составила 100%.

Также сеть AZIMUT Hotels совместно с сервисом Яндекс провела опрос, чтобы узнать, как изменился санаторный отдых граждан. Оказалось, что 57% россиян выбирают отели для размещения в отпуске с целью набраться сил. А 23% респондентов признались, что предпочитают для восстановительного отдыха санатории. Об этом пишет Газета.Ru.

Среди тех, кто любит оздоровительный туризм, 30% сообщили, что регулярно останавливаются в проверенных санаториях. Еще 25% рассказали, что всегда меняют локации, чтобы сменить обстановку. У 45% респондентов есть несколько любимых санаториев.

Для 64% опрошенных главная цель поездки в санаторий - похудение. 21% россиян стремятся провести отпуск с пользой для здоровья, а 15% ставят в приоритет прохождение комплексного обследования.

Ранее "Известия" писали, что Минздрав, МИД, Ростуризм и Российская ассоциация медицинского туризма (РАМТ) начали разработку проекта по популяризации услуг российских врачей и медучреждений за границей. К этому решению ведомства подтолкнул заметный рост числа въезжающих на лечение иностранцев.

Также RT сообщал, треть россиян стали уделять больше времени вопросам здоровья за время пандемии. По словам 27,7% респондентов, они стали больше уделять внимания мерам профилактики, а еще около 40% участников опроса признались, что начали требовательнее относиться к качеству медицинских услуг.