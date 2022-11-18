Врач раскрыла россиянам бесполезные при простуде методы народной терапии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Терапевт сервиса дистанционных медконсультаций "Теледоктор24" Екатерина Есакова рассказала россиянам о методы народной терапии, которые не только бесполезны, но и небезопасны.

По ее словам, один из таких сомнительных способ вылечить грипп и ОРВИ - водка с перцем. Она объяснила, что этиловый спирт снижает иммунитет и ослабляет защитные силы организма. Что касается перца, то его состав никак не влияет на борьбу с вирусной инфекцией В данном случае действие максимум временно тонизирующее. Об этом пишет Газета.Ru.

- Не стоит лечиться горчичниками и банками. Мало того, что доказательной базы об эффективности этих методов не существует, так еще и можно получить ожоги кожи или дерматит, - предупредила эксперт.

Есакова посоветовала россиянам период болезни отказаться от чеснока и слишком горячих напитков. Все дело в том, что ученые давно опровергли противовирусный эффект чеснока.

Однако среди народных методов есть и те, которые реально работают. Как рассказал "Известиям" врач Иван Ромасов, что в их числе полноценный сон, обильное питье и отдых - они помогают бороться с интоксикацией и восстановить силы. Полезным также является куриный бульон, который содержит необходимые вещества для нормальной работы иммунитета.

Ранее "Пятый канал" сообщал, что осенью как правило россияне начинают массово простужаться. Лекарственные препараты иногда стоят очень дорого и порой приносят больше вреда, чем пользы. Однако справиться с простудой можно и при помощи обычного меда с добавлением некоторых других натуральных средств.