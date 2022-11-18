Французская компания TotalEnergies осталась в РФ, чтобы обеспечивать энергопоставки в Европу

Далеко не все европейские компании решили уйти из РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies сохранила свое присутствие в России для того, чтобы обеспечивать энергопоставки в Европу. Информацию об этом распространил глава группы Патрик Пуянне.

"Все совершенно ясно. Мы остались в России, чтобы гарантировать поставки в Европу", - заявил Пуянне в эфире телеканала LCE.

"Мы руководствуемся простым принципом: мы не нарушаем санкции и постепенно уменьшаем свое присутствие в России", - отметил он. По его словам, компания сохраняет только ту деятельность, которая связана с энергоснабжением Европы. Бизнесмен призвал признать, что ЕС крайне нуждается в российском газе и никакой адекватной альтернативы ему в настоящее время пока точно нет.

Ранее многие видные европейские политики и эксперты начали заявлять о том, что в ближайшее время страны ЕС ждет трудная, суровая и тяжелая зима. Все дело в том, что европейские государства рискуют остаться без поставок российского топлива. Об угрозе начала глобального энергокризиса говорят уже вполне всерьез.

Все дело в том, что западные страны не хотят переходить на предложенную Кремлем формулу оплаты российского газа (российские власти настаивают, что топливо из РФ будет продаваться недружественными странам исключительно за рубли). В связи с этим власти РФ допускают возможность отключения поставок газа тем государствам, которые откажутся идти на условия Москвы.