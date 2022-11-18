Автоэксперт Соколов дал советы по выбору зимних шин для машины Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Максим Соколов рассказал дал российским автомобилистам советы, как правильно подобрать зимние шины.

Специалист рекомендует учитывать размер шин и обратить внимание на дату их изготовления.

- Существует два основных вида зимних шин....Шипованная резина предназначена для поездок по обледенелым и заснеженным дорогам. Зубья на протекторе обеспечивают сцепление со льдом, защищают от скольжения и заносов, гарантируют короткий тормозной путь, - объяснил автоэксперт в беседе с RT.

При этом, он отметил, что не стоит дожидаться первых заморозков, чтобы ехать на шиномонтаж, лучше сделать это заранее.

Недавно "Пятый канал" сообщал, что мастера советуют поменять резину до начала снегопадов. Летние шины при низких температурах не удержат машину даже на сухом асфальте. Обычно резину меняют, когда среднесуточная температура ниже плюс 4-5 градусов, подмечают эксперты.

Однако, кроме замены резины обязательно следует проверить дворники. Если щётки очистителя оставляют грязные полосы и разводы, то, вероятно, износились резинки, пишет Life.ru. Такие дворники не выдержат интенсивной эксплуатации в экстремальных условиях снегопада и наледи. Кроме того, при работе они будут неприятно скрипеть.