Сенатор Пушков заявил, что Запад виноват в наглом поведении Зеленского после ракетного инцидента в Польше

Алексей Пушков жестко высказался о Западе и Владимире Зеленском Фото: из соцсетей

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил о том, что в последнее время поведение президента Украины Владимира Зеленского становится все более и более наглым. Он связывает это с тем, что вести себя подобным образом Зеленскому позволяет Запад.

Пушков прокомментировал недавнюю резонансную публикацию влиятельной британской газеты Financial Times, в которой утверждалось, что страны НАТО уже начали выражать открыто недовольство резкими и откровенно неадекватными заявлениями Зеленского (в частности, его словами о том, что Украина к ракетному инциденту в Польше отношения не имеет, а в случившемся якобы виновата Россия).

По мнению российского сенатора, к подобному положению дел привело поведение Запада, который до этого неизменно все прощал Зеленскому и другим украинским политикам.

""В западных столицах раздражены, но виноваты сами: именно они своим поведением убедили Украину, что будут всегда на ее стороне", - написал Пушков в своем официальном телеграм-канале.

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