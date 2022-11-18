Стоматолог Лосев напомнил россиянам о важности чистки зубов вечером для профилактики кариеса Фото: Евгения ГУСЕВА

Стоматолог, главный врач клиники "Мегастом" Владимир Лосев напомнил россиянам о важности чистки зубов вечером.

По его словам эксперта, гигиенические процедуры полости рта перед сном являются профилактикой кариеса. Все дело в том, что если пропустить вечернюю чистку зубов, то в полости рта будут размножаться бактерии, что приведёт к налёту. Об этом пишет Life.ru.

- Чем опасен отвердевший зубной налёт? Он становится очагом распространения бактерий в полости рта и способствует развитию кариеса. Чтобы этого не происходило, зубы необходимо регулярно чистить, делать это утром и вечером, - объяснил стоматолог.

Он отметил, что чистка зубов вечером даже важнее утренней, поскольку за день в полости рта копятся бактерии из остатков пищи, от которых обязательно нужно избавиться.

Ранее "Пятый канал" сообщал, что проблемы с зубами встречаются в жизни практически каждого человека и, разумеется, испытав острую боль в полости рта, следует незамедлительно обратиться к стоматологу. Однако экстренного визита к специалисту можно избежать, уделив достаточное время гигиене полости рта.