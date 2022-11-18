Врач Егжина опровергла миф о пользе бритья налысо для быстрого роста волос Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач-трихолог Людмила Егжина опровергла миф о том, что, если побриться налысо, то волосы начнут расти быстрее и будут гуще.

Эксперт пояснила, что на самом деле сбривание никак не может спровоцировать увеличение волосяных стержней из одного фолликула. Об этом пишет Life.ru.

- Если человек рассчитывает на то, что у него из небольшого количества объёма вырастет в два раза или в три раза больше стержней, то это заблуждение. Потому что даже после того, как он побреется налысо, количество активных фолликулов как было, так и останется, - уточнила доктор.

При этом Егжина также добавила, что если цель бритья наголо в том, чтобы обзавестись волосами с плотной структурой, то в таком случае метод сработает. Однако такой совет адресован скорее женщинам, чем мужчинам. Дело в том, что у девушек волосы чаще оказываются повреждёнными из-за укладочных средств, окрашивания, утюжков и фена.

Накануне телеканал "360" сообщал, как бороться с выпадением волос. По словам врача Татьяны Егоровой, самая частая причина выпадения волос - нехватка железа в организме. Поэтому для начала следует сделать анализы на ферритин, ОЖСС, трансферрин и само железо. Если какие-то показатели ниже нормы, врач назначит препараты, которые исправят ситуацию.