Politico: в США хотят запретить сделки правительства с производителями чипов из КНР

В США готовят новые санкции против РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два американских сенатора активно лоббируют запрет на сделки правительства США с китайскими производителями чипов. Информацию об этом распространила влиятельная американская газета Politico со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Согласно информации издания, лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер и сенатор-республиканец из штата Техас Джон Корнин хотят, чтобы их коллеги внесли поправку, которая блокирует сделки американского правительства с производителями чипов из Китая, в окончательную версию закона о разрешении на национальную оборону на этот год. Сенаторы внесли свое предложение еще в прошлом месяце, а теперь они хотят закончить работу.

Новые антикитайские санкции США, которые Вашингтон начнет обсуждать уже в самое ближайшее время, призваны тотально изолировать экономику Пекина от мировых рынков. Предполагается, что если американское руководство начнет вводить вторичные санкции против правительств и компаний, которые не соблюдают вводимые ограничения (пока звучали лишь угрозы их введения), то Пекин попросту останется без доступа к новым технологиям, достижениям технического прогресса и новинкам индустрии развлечений.

Как считают в Вашингтоне, подобные действия не дадут Пекину получат сверхприбыли от продажи своих чипов другим странам. При этом сенаторы осознают, что закрыть даже большую часть рынков сбыта для КНР Соединенным Штатам будет очень непросто.