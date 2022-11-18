Песков заявил о действиях РФ по снижению военной мощи Киева

Дмитрий Песков сделал важное заявление о российских массированных ударах по Украине Фото: REUTERS

В Кремле сообщили, что главными целями массированных ударов Вооруженных сил РФ по территории Украины являются важнейшие объекты инфраструктуры страны, которые относятся к военному потенциалу Киева.

Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами сделал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Речь идёт о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима», — приводит информационное агентство РИА Новости слова Пескова с его конференц-колла.

Официальный представитель Кремля также отметил, что киевский режим по-прежнему не намерен «выходить на переговоры» с Москвой, поэтому в настоящее время проведение российской специальной военной операции на Украине по-прежнему продолжается. Песков выразил уверенность в том, что все без исключения цели СВО в итоге будут достигнуты.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что массированные удары армии России по украинской территории являются прямым и четким ответом на террористические действия киевского националистического режима (в частности, на совершаемые на российской территории теракты, а также на непрекращающиеся обстрелы российских регионов и проводимые в РФ ВСУ и СБУ масштабные диверсии).