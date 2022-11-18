Боец НМ ДНР «Байкал» рассказал о ликвидации украинских диверсантов под Артемовском

Войска Донецкой народной республики активно уничтожают и ликвидируют диверсантов-неонацистов Фото: из соцсетей

Военные Народной милиции ДНР сумели ликвидировать под Артемовском (украинское название этого населенного пункта — Бахмут) большую группу украинских диверсантов. Об этом журналистам информагентства РИА Новости рассказал боец воинских формирований ДНР с позывным "Байкал".

«В ходе разведки с воздуха было замечено перемещение двух групп украинских диверсантов [под Артемовском]. Одна из них была ликвидирована артиллерией, вторая забаррикадировалась в подвале дома, где был оборудован бункер», — рассказал боец в интервью представителям СМИ.

Одну из групп украинских диверсантов успешно ликвидировала артиллерия. Вторая группа долгое время находилась в бункере. Однако после переговоров и инцидента с гранатой было принято решение о подрыве бункера. Выжить смог лишь один неонацист, он успешно взят в плен - в настоящее время диверсант допрашивается и дает все необходимые показания.

Специальная военная операция РФ на Украине начала проводиться 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале принял российский президент Владимир Путин. Главными целями данной военной спецоперации, проводимой ВС РФ, названы защита жителей республик Донбасса (Донецкой народной республики и Луганской народной республики) от издевательств и геноцида со стороны украинских боевиков, а также полная демилитаризация и денацификация Украины. В рамках СВО российские военные уже освободили всю территорию ЛНР, а также практически 60% территории ДНР, также под контроль РФ перешли части Запорожской и Херсонской областей.