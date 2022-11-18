Россия и Китай выступили против резолюции МАГАТЭ по Запорожской АЭС и ядерной безопасности на Украине

РФ и Китай решили консолидированно выступить против антироссийского документа МАГАТЭ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Китай консолидированно выступили против резолюции Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерной безопасности на Украине, а также по ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Информацию об этом распространило постоянное представительство России в Вене в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Все дело в том, что данную резолюция Москва и Пекин сочли крайне тенденциозной, политически мотивированной и ангажированной, а также попросту непрофессиональной.

В документе, в частности, содержался призыв к России "отказаться от притязаний" на Запорожскую АЭС и как можно скорее передать контроль над атомной станции представителям Украины.

Кроме того, в резолюции было отдельно указано, что МАГАТЭ не смогло обнаружить на Украине следов подготовки к созданию "грязной" ядерной бомбы.

Российская сторона с такими пунктами документа категорически не согласилась и публично заявила о том, что Запад идет на поводу у Украины и пытается всеми силами политизировать работу даже таких авторитетных международных организаций как МАГАТЭ. Китайские дипломаты полностью солидаризировались с такой позицией по представленному документу.