Аналитик из США заявил, что действия Зеленского приближают начало третьей мировой войны Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский всеми силами пытается заставить Запад развязать Третью мировую войну. Такое мнение высказал американский политический аналитик Эндрю Корибко.

МАГАТЭ потребовало от России передать контроль над Запорожской атомной электростанцией представителям Украины. Кроме того, международная организация публично заявила о том, что не смогла найти следов подготовки на Украине "грязной ядерной бомбы".

КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету. В итоге она упала в исключительной экономической зоне Японии.

Республиканская партия США требует проверить демократов и команду американского президента Джо Байдена на предмет финансовых коррупционных связей с украинским правительством.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что в настоящее время без света находятся 10 миллионов жителей Украины. Причиной этого он назвал повреждения электростанций из-за массированных ударов ВС РФ.

В Совете Федерации РФ разрабатывают меры поддержки для российских бизнесменов, которые попали под частичную мобилизацию и отправились на фронт.

Полковник Виктор Баранец ежедневно рассказывает о ситуации на фронте и противостоянии с НАТО