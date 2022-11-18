США призвали Европу и Украину осторожнее говорить об инциденте с ракетой в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США в течение последних двух дней обращались к лидерам европейских стран и окружению президента Украины Владимира Зеленского с призывами проявить осторожность в комментариях, которые касаются причин недавнего инцидента с падением ракеты в Польше. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Politico.

Как передает издание, американские чиновники «в рамках серии телефонных бесед» призвали своих союзников по Североатлантическому альянсу воздерживаться от категоричных заявлений до завершения расследования инцидента Польше.

По данным издания, Украина не намерена брать на себя ответственность за этот инцидент. Отмечается, что на фоне заявлений Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской, США приходится говорить о тесной координации в публичных заявлениях. «Его нужно будет много убеждать ... Он все еще не увидел доказательств», - приводит издание слова одного неназванного чиновника.

Издание сообщает, что американские чиновники в минувшую среду, 16 ноября, были вынуждены связываться со своими коллегами по НАТО для того, чтобы передать им сообщение о том, что, по мнению США, упавшая в Польше ракета, была произведена «по всей видимости, в России и запущенной с Украины».

Напомним, в четверг, 17 ноября, Зеленский, который ранее говорил о том, что упавшая в Польше ракета является российской, сказал, что не уверен на 100% в том, какая именно была ракета.

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