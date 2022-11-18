China Daily: США занялись некромантией, превратив НАТО в легкоуправляемое "кровожадное зомби" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон занялся некромантией, превратив «безмозглый» Североатлантический альянс в легкоуправляемое «кровожадного зомби». Такое мнение высказало китайское издание China Daily.

Как отмечается в статье, НАТО является пережитком холодной войны, который давно должны были похоронить, но администрация американского президента проявила успехи в некромантии. «Белый дом превратил альянс с общепризнанным мертвым мозгом в кровожадного зомби, который, хотя и остается безмозглым, легко поддается манипуляциям, если показать ему виртуальную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась», говорится в публикации издания.

Автор материала указывает на то, что расширение альянса на восток послужило причиной украинского конфликта, поскольку блок полностью пренебрегал опасениями Москвы в отношении безопасности, загоняя Россию в угол. Как заявляет China Daily, теперь члены НАТО, которые остались недовольными созданным в Европе хаосом, устремили взоры на Юго-Восточную Азию.