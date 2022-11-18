На Украине сообщили об остановке грузового поезда из-за взрыва на путях в Одесской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грузовой поезд остановился из-за взрыва на железнодорожных путях на перегоне Березовка-Рауховка в Одесской области. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что грузовой состав не может продолжить движение из-за повреждения путей. Отмечается, что применив экстренное торможение машинист успел затормозить за 200 метров до разрушенных путей. Тем не менее, издание утоняет, что официальных подтверждений данной информации не было.

«В Одесской области из-за взрыва на путях остановился грузовой поезд на участке Березовка – Рауховка, пишут местные паблики. Как сообщается, уведомление об остановке грузового поезда из-за подрыва путей поступило на Одесскую железную дорогу», - сказано в сообщении издания.

Напомним, в четверг, 17 ноября, власти Одесской области заявили о взрыве на объекте критической инфраструктуры в регионе, а заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в результате ракетного удара в Днепре.

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