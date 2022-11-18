Пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Стерлитамаке

Пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в Серлитамаке Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Жертвами пожара, который вспыхнул в Башкирии в ночь на пятницу, 18 ноября, стали семь человек, из них пятеро детей и двое взрослых.

Как сообщают МЧС республики, возгорание началось поздней ночью в Стерлитамакском районе Башкирии. Пожар вспыхнул в двухквартирном кирпичном доме в деревне Матвеевка по улице Молодежной, в котором проживала многодетная семья. Во время пожара в доме находились девять человек - родители и их семеро детей.

Сообщается, что отец смог вывести из горящего дома двух детей, после чего вернулся в объятый огнем дом. Мужчина, а также оставшиеся в доме его супруга и пятеро несовершеннолетних мальчиков скончались.

На данный момент на месте происшествия работает руководство МЧС и Следкома Башкирии. Эксперты выясняют причину возгорания. По данному факту возбудили уголовное дело.