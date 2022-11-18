Володин назвал инцидент с украинской ракетой в Польше началом конца НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Киев трижды доказал всему миру несостоятельность Североатлантического альянса, назвав последним таким случаем инцидент с украинской ракетой в Польше.

«Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком», - написал парламентарий в Telegram-канале.

Володин назвал три случая, когда Североатлантический альянс продемонстрировал свою несостоятельность. Первым таким случаем, по словам спикера Госдумы РФ, была сбитый ракетой над Черным морем румынский истребитель. Вторым стал случай, когда старенький беспилотник советских времен пролетел со 120-килограммовой бомбой через территории трех стран НАТО - Румынию, Венгрию, Хорватию, взорвавшись в Загребе. Последним в списке стал недавней инцидент в Польше.

Напомним, накануне СМИ заявили, что США призвали европейских партнеров по НАТО и Украину осторожнее говорить об инциденте с ракетой в Польше.