Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов России Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация вновь продлила режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и в центральной части России. Соответствующие ограничения будут действовать по меньшей мере до 27 ноября 2022 года. Об этом в ведомстве заявили в пятницу, 18 ноября.

В Росавиации уточнили, что указанные ограничения распространяется на 11 аэропортов: Белгород, Брянск, Анапа, Симферополь, Курск, Краснодар, Воронеж, Липецк, Ростов-на-Дону, Геленджик, а также Элиста.

В заявлении ведомства также напоминают о том, что все остальные аэропорты России по-прежнему работают в обычном режиме, а открытыми аэропортами на юге страны остаются Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь. Авиакомпаниям посоветовали организовать перевозку по альтернативным маршрутам.

Напомним, Росавиация объявила о закрытии части воздушного пространства на юге и в центре России для гражданских самолетов на фоне начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Позже сообщали о продлении этого режима.