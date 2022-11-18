Роспотребнадзор сообщил об активизации эпидпроцессов по коронавирусу, гриппу и ОРВИ в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активизировался эпидемический процесс по коронавирусной инфекции, гриппу, а также другим острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Об этом в пятницу, 18 ноября, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, отметив, что заболеваемость на данный момент еще находится на незначительном уровне.

«Несмотря на незначительные показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, с наступлением осенне-зимнего периода в России активизировался эпидпроцесс по вышеупомянутой группе инфекций», - сказано в заявлении.

Отмечается, что нарастает активность вирусов гриппа A (H1N1) 2009, A (H3N2) и В, а варианты штаммов A (H3N2) и B, обнаруженные в 2022 году, отличаются от циркулировавших в раннем эпидемическом сезоне.

Как заявили эксперты, штамм A (H1N1), который вызывает свиной грипп и демонстрировал значительный пандемический потенциал в 2009 году, «все еще представляет значительную угрозу для здоровья людей». На этом фоне специалисты призывают вакцинироваться от гриппа.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России от гриппа привиты свыше 54,7 млн человек, или 37,3% населения страны. Отмечается, что в 49 российских регионах завершили иммунизацию детей.