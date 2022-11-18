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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:38

В России создадут самолет вертикального взлета и посадки

«Эколибри» заявила о начале создания в России первого самолета вертикального взлета
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Компания «Эколибри» сообщила, что в России началось создание первого самолета вертикального взлета и посадки.

Как сообщает компания, на сегодняшний день закончен первый этап проектирования, были проведены испытания отдельных систем. Отмечается, что самолет будет оснащен гибридной силовой установкой. «Вертикальные взлет и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в компании.

В компании уточнили, что воздушное судно должно занять часть ниши вертолетов в пассажирских перевозках. Сообщается, что отсутствие сложных механизмов поможет снизить себестоимость самолета. В компании также заявили, что компоненты будут в основном российские. «В результате в некоторых вариантах применения он будет более экономически эффективным, чем вертолеты», - отметили в заявлении

Глава научно-технического совета компании Алексей Рогозин сообщил, что самолет будет иметь дальность полета до 1200 километров, а скорость будет примерно 270 километров в час.