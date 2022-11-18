Украинские власти оценили ущерб инфраструктуре страны с начала спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб украинской инфраструктуре, нанесенный с февраля 2022 года, можно оценить в 100 миллиардов долларов.

«Можно оценить в сумму около 100 миллиардов долларов за весь период, может больше. Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются», - заявил глава ведомства, комментируя ущерб в эфире агентства Bloomberg.

Марченко также сказал о том, что дефицит украинского бюджета составляет 5 млрд долларов в месяц, однако в 2023 году Киев рассчитывает снизить данный показатель до 3 млрд долларов в месяц.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в результате ракетных ударов в прошедший вторник, 15 ноября, было повреждено более 30 объектов инфраструктуры страны. Украинский президент Владимир Зеленский заявил об аварийных отключениях электроэнергии. Отмечалось, что без электричества оставались примерно 10 млн украинцев. Позже глава Львовской области заявил о повреждении трех объектов критической инфраструктуры в регионе.