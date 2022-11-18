Медведев заявил, что Америка всегда бросала своих друзей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон всегда бросал своих друзей, поэтому вскоре бросит и Киев, указав на «токсичность» темы денег.

«Тема денег для Украины становится токсичной в США. Конгрессмены требуют тотальных проверок того, куда ушли гигантские бабки. И куда пойдут новые десятки миллиардов, запрошенные странным стариком Байденом», - пишет политик.

По его словам, большие средства на вооружение Украины, а также «на милитаризацию украинского режима» Вашингтон будет выделять и далее. Медведев назвал это «составной частью русофобского консенсуса в американских политэлитах».

Тем не менее, как пишет зампред Совбеза РФ, «Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших "сукиных сынов"». Он заявляет, что так будет и в этот раз, поэтому можно видеть «слезливые истерики клоунов в Киеве», которые, по его словам, «распустили сопли», требуя новых антироссийских санкций.

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