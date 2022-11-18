Военный эксперт Стаун считает, что Зеленский "боится" потерять поддержку Запада из-за ракет в Польше Фото: REUTERS

Украина "боится" утратить поддержку западных стран из-за падения ракет в Польше, такое мнение выразил преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун во время интервью Телеканалу "TV 2". Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский отрицает падение ПВО, так как это может подорвать "доверие" Запада к Киеву и повлиять на поставки.

"Наверное, в будущем с заявлениями украинского президента следует быть осторожнее - по крайней мере, пока не будут установлены факты", - призывает Стаун. По его мнению, Зеленский "интерпретирует информацию определенным образом", заявляя, что "это была не наша ракета и не наш ракетный удар". Вместе с тем, он пытается сохранить право Украины участвовать в расследовании инцидента.

"Но вы также должны помнить, что Украина – это страна, находящаяся в состоянии конфликта. И поэтому иногда он интерпретирует информацию определенным образом. К этому можно привыкнуть", - говорит Йорген Меедом Стаун. "Украина обеспокоена" тем, что Запад может перестать поддерживать действия Киева, не предоставив стране необходимого оружия и финансовой помощи, говорится в сообщении. "Если это украинская ракета, то мне очень жаль, к сожалению, на это есть много указаний", - считает Стаун. Военный аналитик отмечает, что боязнь потерять поддержку Запада как в политическом, так и в материальном плане могла стать причиной того, что Зеленский разыгрывал "неполные карты". "Поэтому Зеленский тоже придерживается своей истории. В конце концов, он пытается ограничить любую историю, которая может угрожать поддержке Запада в отношении Украины, даже если речь идет о конкретном случае", - подчеркивает эксперт.

Ранее сообщалось, что "доверие к Украине" в Североатлантическом альянсе "сильно подорвалось" после инцидента с падением ракет в Польше, рассказал дипломат одной из стран НАТО.

По информации Financial Times, в альянсе неоднозначно отреагировал на высказывания Зеленского по поводу инцидента. Дипломат отметил, что "Украину никто не обвиняет", однако их позиция оправдания, по его словам, действует "еще более разрушительно, чем ракеты".