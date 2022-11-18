Российские работодатели начали санкционную гонку зарплат в строительной и логистической сферах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкционный кризис привел работодателей в необходимости начать «зарплатную гонку». Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование аналитиков банка данных заработных плат рекрутингового портала HeadHunter.

Как отмечается в статье, фактическая заработная плата российских работников в третьем квартале увеличилась в среднем на 6,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года, увеличившись до 90,5 тысячи рублей (без вычета налогов).

В исследовании, на которое ссылается издание, говорится о том, что лидерами по приросту заработной платы стали логистическая и строительная сферы. Как уточняется, такие изменения связаны с дефицитом кадров в данных отраслях. Сообщается, что за год доход сотрудников в строительной сфере вырос на 10%, а в логистической – на 9%. «В денежном эквиваленте сотрудники этих сфер по состоянию на конец сентября получали 68,8 тысячи и 58,6 тысячи рублей в среднем», - уточняют в публикации.