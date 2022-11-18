Глава МИД Турции назвал ракетный инцидент в Польше несчастным случаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что расследование в отношении причин инцидента с падением ракеты на территории Польши продолжается, а первичные данные говорят о том, что это несчастный случай.

«Согласно первоначальным расследованиям кажется, что произошел несчастный случай. Конечно, углубленные расследования продолжаются. Важно во всех отношениях как можно скорее закончить войну и вернуться за стол переговоров», - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции с мексиканским коллегой в пятницу, 18 ноября.

Напомним, в среду, 16 ноября, лидеры стран «Большой семерки» (G7) и некоторых стран – членов НАТО собрали экстренной совещание на полях саммита «Большой двадцатки» (G20). Как позже заявил по итогам прошедшей встречи президент США Джо Байден, предварительные данные оспаривают заявления, которые говорят, что ракета, которая упала в Польше, была выпущена из России. Американский лидер уточнил, что такое маловероятно с точки зрения траектории.