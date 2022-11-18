Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что России не о чем говорить с США по вопросам Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москве не о чем говорить с Вашингтоном по вопросу украинского конфликта.

«По Украине с ними просто не о чем говорить», - заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Рябков отметил, что у Москвы и Вашингтона радикально противоположные позиции. «Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, то это всё в жанре взаимного направления сигналов, а диалога, тем более переговоров, просто не может быть», - сказал замминистра.

Кроме того, Рябков говорил о том, что Украина выдвигает нереалистичные требования к России из-за нежелания вести мирные переговоры. Замминистра заявил, что выходить на переговоры с предварительными условиями контрпродуктивно.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по украинскому вопросу.