Видео боевого вылета Су-35С ВКС России опубликовало Минобороны Фото: REUTERS

Минобороны России опубликовало видео боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС РФ в рамках проведения специальной военной операции в Украине (СВО). Сообщение об этом ведомство разместило в своем телеграм-канале.

"При выполнении боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике противника", -говорится в сообщении. Согласно информации Минобороны, во ходе вылетов был своевременно обнаружен и ликвидирован самолет и радиолокационная станция, обеспечивающая подсвет целей и наведения ракет ЗРК С-300, вооруженных сил Украины.

Ранее сайт KP.RU отмечал достижения гражданской авиации. Компания "Эколибри" сообщила, что в России началось создание первого самолета вертикального взлета и посадки. Как сообщает компания, на сегодняшний день закончен первый этап проектирования, были проведены испытания отдельных систем. Отмечается, что самолет будет оснащен гибридной силовой установкой.