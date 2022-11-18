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НовостиПолитика18 ноября 2022 8:31

Видео боевого вылета Су-35С ВКС России опубликовало Минобороны

В ходе вылета Су-35С был ликвидирован самолет и радиолокационная станция, уточняет Минобороны РФ
Владимир РОМАНЕНКО
Видео боевого вылета Су-35С ВКС России опубликовало Минобороны

Видео боевого вылета Су-35С ВКС России опубликовало Минобороны

Фото: REUTERS

Минобороны России опубликовало видео боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС РФ в рамках проведения специальной военной операции в Украине (СВО). Сообщение об этом ведомство разместило в своем телеграм-канале.

"При выполнении боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике противника", -говорится в сообщении. Согласно информации Минобороны, во ходе вылетов был своевременно обнаружен и ликвидирован самолет и радиолокационная станция, обеспечивающая подсвет целей и наведения ракет ЗРК С-300, вооруженных сил Украины.

Ранее сайт KP.RU отмечал достижения гражданской авиации. Компания "Эколибри" сообщила, что в России началось создание первого самолета вертикального взлета и посадки. Как сообщает компания, на сегодняшний день закончен первый этап проектирования, были проведены испытания отдельных систем. Отмечается, что самолет будет оснащен гибридной силовой установкой.