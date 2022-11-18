Медведев заявил, что тема денег для Украины становится токсичной в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что тема финансовой поддержки Киева становится токсичной для Вашингтона, даже несмотря на американские планы выделять средства и дальше Украине средства на «милитаризацию».

Медведев заявил, что вскоре можно будет увидеть перемены в настроении США, отметив, что американские жители передали «в неведомом направлении гигантские средства», указав также на то, что большие средства идут на вооружение Украины, а также «на милитаризацию украинского режима». По его словам, Соединенные Штаты рано или поздно закончат «безоглядную поддержку» Украины, поскольку «всегда бросали своих друзей».

Как писал сайт KP.RU, Медведев заявил, что сейчас украинские власти понимают подобный расклад, поэтому можно видеть «слезливые истерики клоунов в Киеве», которые продолжают требовать новые санкционные ограничения в отношении России, а также «все больше и больше западного бабла на войну».