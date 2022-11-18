Муж замгубернатора Херсонской области Губаревой заявил о ее освобождении Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева находится на свободе. Такое заявление в пятницу, 18 ноября, сделал ее муж, общественный деятель Павел Губарев.

«Моя жена на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку», - написал муж замглавы администрации области в Telegram-канале, отметив, что не может сообщать подробности дела.

Представитель областной администрации заявил, что Губарева покинула регион после окончания референдума, поэтому в работе правительства давно не участвовала

«Губарева с момента окончания референдума покинула область и никакого участия в работе правительства не принимала, оставаясь лишь формально заместителем губернатора», - приводит РИА Новости заявление представителя администрации, который заявил, что «её функции и министерства перераспределены между другими заместителями».

Напомним, ранее Павел Губарев заявил о пропаже своей жены, сообщив, что она не выходит на связь. Позже появилось сообщение, что замглавы правительства Херсонской области задержали по делу об экономическом преступлении.