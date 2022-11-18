МИД Турции сообщил о давлении США И ЕС на членов Организации тюркских государств

Глава МИД Чавушоглу заявил, что тюркский мир не склонится перед угрозами США и ЕС Фото: Shutterstock

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об оказании давления и угрозах со стороны США и ЕС в адрес членов Организации тюркских народов, об этом сообщает издание Anadolu.

«Мы видели, что США, и особенно ЕС, оказывают давление на членов Организации тюркских государств и даже угрожают им. На них оказывали очень серьезное давление, вручали ноты, писали письма», - приводит агентство слова главы МИД.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что «не следует забывать об этом: есть тюркский мир, который не склоняет голову перед любыми угрозами, будь это ЕС или США».

Он отметил, что единство тюркского мира важно для стабильности в регионе и в мире.

Также глава ведомства призвал отбросить угрозы в сторону, «давайте сотрудничать, примите меры на благо всех сторон. Это только начало, за этим последуют необходимые шаги».

Напомним, Организация тюркских государств или Тюркский совет была создана в 2009 году. В настоящее время в организацию входят такие государства, как Турция, Азербайджан, Киргизия, Казахстан и Узбекистан, Венгрия и Туркмения имеют статус наблюдателей.